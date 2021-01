Inclusione a Scuola, Rischio Meno Insegnanti di Sostegno e Nuovo Pei: Le Risposte dal Miur (Di domenica 24 gennaio 2021) Novità in vista per l’Inclusione a Scuola degli studenti che hanno bisogno del Sostegno, purtroppo non piacevoli. È stato infatti deciso che non si considererà più quanto lo studente sia grave, ma si terrà conto del “debito di funzionamento”, ossia delle competenze acquisite nel corso dell’anno. Ciò determinerà le ore di Sostegno necessarie. Duro il Leggi su youreduaction (Di domenica 24 gennaio 2021) Novità in vista per l’degli studenti che hanno bisogno del, purtroppo non piacevoli. È stato infatti deciso che non si considererà più quanto lo studente sia grave, ma si terrà conto del “debito di funzionamento”, ossia delle competenze acquisite nel corso dell’anno. Ciò determinerà le ore dinecessarie. Duro il

Borderline_24 : #Scuola a #Bari, dall'educazione alla lettura, all'inclusione: al via i progetti socio-culturali… - Yezers_ : ??Noi di Yezers stiamo lavorando x trovare un miglioramento che favorisca l’ #inclusione e il #progresso, grazie al… - armel60 : RT @OrtygiaBS: Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’#educazione come leva di #sviluppo, #pace, #inclusione. La scuola occupa un… - OrtygiaBS : Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’#educazione come leva di #sviluppo, #pace, #inclusione. La scuola o… - Giusepp81491906 : @Agenzia_ANSIA_ @TartaStephanos @Link4Universe Boh a me a scuola me l'hanno insegnato che l'impero fondava il suo s… -