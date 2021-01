Girone d’andata a «TuttoAtalanta» e la Coppa Italia contro la Lazio (Di domenica 24 gennaio 2021) La trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta come ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 24 gennaio 2021) La trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra in onda in diretta come ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv.

FBaresi : Un grande girone d’andata #ForzaMilanSempre ?? - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - OptaPaolo : 2 - Il Torino ha chiuso il girone d'andata di questa Serie A con solo due vittorie all'attivo, non ha mai fatto peg… - notrealsebaros : @milesnow13 Ricambio la stima ma per me in questo girone d’andata non è stato sufficiente. - PotereaiSith : RT @RealPiccinini: Come al solito vi aspetto al Club, subito dopo #ParmaSampdoria. Stasera pagelle per tutti dopo il girone d’andata. In ra… -

Ultime Notizie dalla rete : Girone d’andata VIDEO - Una maglia di Dzeko sotto l'albero: il piccolo David esplode dalla gioia Il Romanista