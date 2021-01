GF VIP, nuova bufera su una vippona: i telespettatori chiedono provvedimenti dopo le parole sulla “malattia mentale” (Di domenica 24 gennaio 2021) nuova bufera nella casa del Grande Fratello VIP, alla vigilia de serale del 25 gennaio per cui sono previste due importanti sorprese (di cui abbiamo già scritto). LEGGI ANCHE => GF Vip, due grandi sorprese per lunedì 25 gennaio? Si parla di Walter Zenga e Alda D’Eusanio (come concorrente) Stavolta a far discutere sono le parole di Dayane Mello, ai margini della serata a tema del sabato sera. I sempre molto attenti fan del programma (che quest’anno sta avendo una durata fiume) non si sono fatti sfuggire uno sfogo della modella brasiliana, già più al centro di polemiche inerenti presunti voti provenienti dal Sud America. LEGGI ANCHE => GF Vip, Dayanne Mello spopola in Brasile: le tv riportano presunte offese dei conquilini e vere offese social Stavolta a far discutere sono la parole in merito a ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021)nella casa del Grande Fratello VIP, alla vigilia de serale del 25 gennaio per cui sono previste due importanti sorprese (di cui abbiamo già scritto). LEGGI ANCHE => GF Vip, due grandi sorprese per lunedì 25 gennaio? Si parla di Walter Zenga e Alda D’Eusanio (come concorrente) Stavolta a far discutere sono ledi Dayane Mello, ai margini della serata a tema del sabato sera. I sempre molto attenti fan del programma (che quest’anno sta avendo una durata fiume) non si sono fatti sfuggire uno sfogo della modella brasiliana, già più al centro di polemiche inerenti presunti voti provenienti dal Sud America. LEGGI ANCHE => GF Vip, Dayanne Mello spopola in Brasile: le tv riportano presunte offese dei conquilini e vere offese social Stavolta a far discutere sono lain merito a ...

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - LivviElisa : RT @RubricaPsicolo1: @Bebuzzzzzz Andrea Zenga non ha un ruolo, nessuno ad oggi ha un ruolo. È quello che vedi, un ragazzo semplice, introve… - Ros_Mello_ : RT @RubricaPsicolo1: @Bebuzzzzzz Andrea Zenga non ha un ruolo, nessuno ad oggi ha un ruolo. È quello che vedi, un ragazzo semplice, introve… - GuidoCordeschi : QUI IN ITALIA MOLTISSIMI FAN DI GIUL VOTANO CON I BOT ..E CON TANTISSIMI FAKE. .. DOBBIAMO ESSERE UNITI COMPATTI E… - RubricaPsicolo1 : @Bebuzzzzzz Andrea Zenga non ha un ruolo, nessuno ad oggi ha un ruolo. È quello che vedi, un ragazzo semplice, intr… -