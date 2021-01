Franco Baresi, la bandiera del Milan “Mi rifiutarono al provino” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nome di Franco Baresi è da anni associato ai successi del Milan ma era tifoso di un’altra squadra che lo scartò Getty ImagesFranco Baresi (Franchino all’anagrafe) non ha bisogno di presentazione. Tra gli anni ’80 e ’90 con il Milan ha vinto praticamente tutto. Colonna portante della difesa, ancora oggi è ritenuto uno dei difensori più forti al mondo. Per i tifosi è un mito tanto che quando si ritirò fu chiesto alla società di ritirare la maglia numero 6, la sua. E così fu. Oggi nessuno al Milan può permettersi di mettere quel numero dietro la schiena. Questa decisione fa capire il legame tra il club e Baresi ma quella che è stata la bandiera del Milan da bambino tifava per l’Inter. Con l’altra ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021) Il nome diè da anni associato ai successi delma era tifoso di un’altra squadra che lo scartò Getty Images(Franchino all’anagrafe) non ha bisogno di presentazione. Tra gli anni ’80 e ’90 con ilha vinto praticamente tutto. Colonna portante della difesa, ancora oggi è ritenuto uno dei difensori più forti al mondo. Per i tifosi è un mito tanto che quando si ritirò fu chiesto alla società di ritirare la maglia numero 6, la sua. E così fu. Oggi nessuno alpuò permettersi di mettere quel numero dietro la schiena. Questa decisione fa capire il legame tra il club ema quella che è stata ladelda bambino tifava per l’Inter. Con l’altra ...

chetempochefa : Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo p… - fabfazio : RT @chetempochefa: Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo per qu… - SimonaCroisette : RT @chetempochefa: Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo per qu… - orax1972 : RT @chetempochefa: Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo per qu… - milanista81 : RT @chetempochefa: Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo per qu… -