Covid-19: Gran Bretagna prima nazione per rapporto decessi-popolazione (Di domenica 24 gennaio 2021) Stando ai dati forniti dalla John Hopkins University, la Gran Bretagna risulta essere il Paese per rapporto decessi-popolazione. Il risultato è in parte legato al fatto che la diffusione del Covid è avvenuta in modo molto massiccia nel corso della seconda ondata dove si è andata a diffondere soprattutto la nuova variante inglese del Coronavirus. Gran Bretagna: la nazione con il rapporto tra vittime e abitanti Dai dati forniti dalla John Hopkins University, la Gran Bretagna è il Paese del mondo che conta il rapporto più alto tra vittime del Covid per 100mila abitanti. In parte questo triste primato deriva dal fatto che nel Paese il ...

