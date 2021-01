Coronavirus, da oggi 14 Regioni in zona arancione: solo due rosse - In Lombardia si parla di class action per i danni (Di domenica 24 gennaio 2021) Da oggi, con l'ingresso di Lombardia e Sardegna, sono 14 le Regioni italiane in zona arancione per il Coronavirus: restano rosse solo la Sicilia e l'Alto Adige, mentre gialle sono Campania, Basilicata,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Da, con l'ingresso die Sardegna, sono 14 leitaliane inper il: restanola Sicilia e l'Alto Adige, mentre gialle sono Campania, Basilicata,...

Covid 24 gennaio, quali sono le notizie più importanti di oggi? Le nuove zone arancioni e cosa si può fare in particolare la Sardegna, i vaccini e la riapertura delle scuole. Ecco le ultime news coron ...

Covid-19, oggi screening di massa gratuito a Luco dei Marsi

Luco dei Marsi - Come è stato anticipato negli scorsi giorni, nella giornata di oggi, domenica 24 gennaio 2021, a Luco dei Marsi è stato predisposta l'effettuazione dello screening di massa gratuito p ...

