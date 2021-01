Challenger Antalya 1 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma, le date e gli orari del Challenger di Antalya 1 2021, fissato dal 25 al 31 gennaio. Lorenzo Musetti torna in campo dopo il secondo turno raggiunto nel torneo di Istanbul. Al via tra gli italiani anche Lorenzo Giustino, Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi. Nessuna emittente televisiva italiana proporrà la diretta dell’evento, sebbene sia possibile seguirli in live streaming sul sito dell’ATP Challenger Tour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con particolare attenzione sugli azzurri. programma Challenger Antalya 1 2021 Lunedì 25 gennaio, dalle ore 11.00 – primo turno Martedì 26 gennaio, dalle ore 11.00 – primo ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Il, lee glideldi, fissato dal 25 al 31 gennaio. Lorenzo Musetti torna in campo dopo il secondo turno raggiunto nel torneo di Istanbul. Al via tra gli italiani anche Lorenzo Giustino, Paolo Lorenzi e Alessandro Giannessi. Nessuna emittente televisiva italiana proporrà ladell’evento, sebbene sia possibile seguirli in livesul sito dell’ATPTour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito, con particolare attenzione sugli azzurri.Lunedì 25 gennaio, dalle ore 11.00 – primo turno Martedì 26 gennaio, dalle ore 11.00 – primo ...

livetennisit : Challenger Antalya 1: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. In campo tre azzurri (LIVE) - Giornottennis : Domani sveglia alle 8 (??) per le Quali del challenger di Antalya con Moroni vs. Erel. Gioca anche quel mitomane di… - livetennisit : Challenger Antalya 1: Il Tabellone di Quali. Tre azzurri alla caccia del tabellone principale - OA_Sport : Tennis, Challenger Antalya 2021: c'è Lorenzo Musetti in tabellone, accoppiato al cileno Alejandro Tabilo. Altri tre… - Giornottennis : Musetti contro Tabilo, cileno non estremamente terraiolo, al primo turno del challenger di Antalya. Tabellone poten… -

TENNIS: TORNEO ANTALYA. MUSETTI GUIDA IL QUARTETTO AZZURRO AL VIA

ROMA (ITALPRESS) - Sono quattro i giocatori italiani nel tabellone principale dell'"Antalya 1 Challenger", challenger Atp con un montepremi di 44.820 dollari di scena sui campi in terra battuta della ...

