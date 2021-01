Wuhan, un anno dopo: il sindaco si dimette e la città è cambiata (Di sabato 23 gennaio 2021) A distanza di 12 mesi dalla istituzione del primo lockdown per via del Coronavirus, Wuhan sembra decisamente un altro luogo. Esattamente un anno fa scoppiava da Wuhan, in Cina (per quel che ne sappiamo) l’epidemia di Coronavirus. Dapprima circoscritta alla sola regione della megalopoli che conta 11 milioni di abitanti, ma che in poche settimane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 23 gennaio 2021) A distanza di 12 mesi dalla istituzione del primo lockdown per via del Coronavirus,sembra decisamente un altro luogo. Esattamente unfa scoppiava da, in Cina (per quel che ne sappiamo) l’epidemia di Coronavirus. Dapprima circoscritta alla sola regione della megalopoli che conta 11 milioni di abitanti, ma che in poche settimane L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mariocalabresi : Come si vive in Cina a un anno dalla scoperta del virus? Nella terza puntata del mio #podcast #AltreStorie, per… - sole24ore : Wuhan, un anno fa il primo lockdown. Così è iniziato l’incubo Covid - eziomauro : Ritorno a Wuhan un anno dopo: alla ricerca del 'ground zero' della pandemia - enr_gav : RT @MediasetTgcom24: Wuhan, un anno dopo l'inizio della terribile pandemia di coronavirus #Wuhan - LeoDamerini : RT @GrantLou: Più che andare a protestare sotto i Palazzi delle Regioni, andate sotto le ambasciate cinesi. La #Cina deve pagare per tutto… -