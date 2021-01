Vortice Polare: inaudite tempeste di neve ghiaccio in Giappone. Video Meteo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Vortice Polare degenera le normali perturbazioni atmosferiche che interessano il Giappone settentrionale, in tempeste di neve di violenza inaudita. Ondate di freddo polari stanno interessando, ad intermittenza e da mesi, il Giappone settentrionale, peraltro accompagnate da precipitazioni abbondanti a prevalente carattere nevoso. Parecchie tempeste hanno interessato l’isola di Hokkaid?, ma anche le prefetture settentrionali del Giappone, dove si sono verificate situazioni di estrema emergenza, anche insolite per quelle lande solitamente interessate da forti nevicate. L’altro ieri, una violenta tempesta interessato la parte settentrionale del Giappone, con la temperatura che piombata sotto i -10°C, accompagnata da vento fortissimo ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildegenera le normali perturbazioni atmosferiche che interessano ilsettentrionale, indidi violenza inaudita. Ondate di freddo polari stanno interessando, ad intermittenza e da mesi, ilsettentrionale, peraltro accompagnate da precipitazioni abbondanti a prevalente carattere nevoso. Parecchiehanno interessato l’isola di Hokkaid?, ma anche le prefetture settentrionali del, dove si sono verificate situazioni di estrema emergenza, anche insolite per quelle lande solitamente interessate da forti nevicate. L’altro ieri, una violenta tempesta interessato la parte settentrionale del, con la temperatura che piombata sotto i -10°C, accompagnata da vento fortissimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vortice Polare Gelo siderale in Siberia, colpa del Vortice Polare. Il peggiore da 14 anni Meteo Giornale Gelo severo correlato al Riscaldamento Globale? Strano, ma vero

Vortice Polare: inaudite tempeste di neve ghiaccio in Giappone. Video Meteo

