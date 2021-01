Vaccini | anche Astrazeneca annuncia ritardi Italia sempre più in difficoltà

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021) Brutte notizie per l’sul fronte vaccinale.hatonella consegna del farmaco. «Significativi ammanchi», circa il 60 per cento di quanto concordato, quelli preti dall’azienda farmaceutica alla commissione Ue ancor prima dell’approvazione del suo vaccino. Un’altra batosta per l’che, a questo punto, dei 16 milioni di dosi attese per il primo trimestre potrebbe vederne arrivare meno di 7 milioni. Ancora una volta problemi all’impianto di produzione europeo, la causa del taglio delle consegne. Il commissario Domenico Arcuri èpiù invisto che è già alle prese con le inadempienze di Pfizer. La riduzione del 20% della fornitura deiPfizer non è ...