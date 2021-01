Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 13:10 (Di sabato 23 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio e allarme della Gran Bretagna con il premier Boris Johnson e che afferma che la cosiddetta variante inglese non è solo più contagioso del Ceppo originario ma potrebbe essere anche più mortale il suo ministro la sanità Lancia multe l’allarme sulla variante sudafricane che potrebbe rivelare Maggiore Resistenza ai bacini ancora ritardi sui vaccini anche astrazeneca nel distribuirà all’inizio meno del previsto Arcuri incontra la cattura dello Stato per la richiesta di danni app Finder relè ma prende contatto con Cina e Russia per le dosi di Sinnoh Bach e sputnik la polizia russa arrestato decine di sostenitori della Vittoria aleksej navalny scesi in piazza dopo il suo appello a protestare contro il presidente Putin secondo la NG OBD info circa 50 persone sono state ... Leggi su romadailynews (Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio e allarme della Gran Bretagna con il premier Boris Johnson e che afferma che la cosiddetta variante inglese non è solo più contagioso del Ceppo originario ma potrebbe essere anche più mortale il suo ministro la sanità Lancia multe l’allarme sulla variante sudafricane che potrebbe rivelare Maggiore Resistenza ai bacini ancora ritardi sui vaccini anche astrazeneca nel distribuirà all’inizio meno del previsto Arcuri incontra la cattura dello Stato per la richiesta di danni app Finder relè ma prende contatto con Cina e Russia per le dosi di Sinnoh Bach e sputnik la polizia russa arrestato decine di sostenitori della Vittoria aleksej navalny scesi in piazza dopo il suo appello a protestare contro il presidente Putin secondo la NG OBD info circa 50 persone sono state ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Navalny, migliaia di persone in piazza a Mosca: proteste e scontri, almeno 369 fermati

Migliaia di persone stanno protestando a Mosca contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexiei Navalny. La folla scandisce slogan come «Putin ladro» e ...

Lombardia zona rossa, maxi causa dei commercianti: «Errore grave, chiesti i documenti»

Rt sbagliato, contagi Covid fasulli: partono le prime cause. «Dopo la conferma sui gravi errori» che «hanno bloccato la Regione Lombardia, locomotiva d'Italia, nella zona ...

