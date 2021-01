Sofia Goggia super: vince ancora a Crans Montana ed eguaglia il record della Vonn (Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Goggia vince ancora nella discesa di Crans Montana e non sbaglia un colpo. Quarta vittoria consecutiva in discesa in questa stagione. La bergamasca aumenta la sua collezione di trofei ed eguaglia il record del 2018 della Vonn per trovare un’alteta capace di 4 successi consecutivi in discesa in Coppa del Mondo.A completare la giornata a tinte azzurre anche i risultati delle altre atlete italiane. Al secondo posto la svizzera Gut-Behrami distanziata di 27/100 dalla italiana, mentre Elena Curtoni (al sesto podio in Coppa del Mondo) è sul podio con 6 decimi di ritardo dalla compagna di squadra. Quarto posto per Laura Pirovano.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Coninews/status/1352924512690589696" ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021)nella discesa die non sbaglia un colpo. Quarta vittoria consecutiva in discesa in questa stagione. La bergamasca aumenta la sua collezione di trofei edildel 2018per trovare un’alteta capace di 4 successi consecutivi in discesa in Coppa del Mondo.A completare la giornata a tinte azzurre anche i risultati delle altre atlete italiane. Al secondo posto la svizzera Gut-Behrami distanziata di 27/100 dalla italiana, mentre Elena Curtoni (al sesto podio in Coppa del Mondo) è sul podio con 6 decimi di ritardo dalla compagna di squadra. Quarto posto per Laura Pirovano.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Coninews/status/1352924512690589696" ...

