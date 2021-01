Sky: Roma, due positivi nello staff, squadra in bolla. Anche El Shaarawy ha il Covid (Di sabato 23 gennaio 2021) La Roma va in bolla. Decisione conseguente alla scoperta di due positivi tra i membri dello staff. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il tutto a poche ore dalla gara di campionato contro lo Spezia all’Olimpico, prevista alle 15. Partita che ha già creato scompiglio per l’esclusione punitiva di Dzeko dai convocati. Non solo staff. E’ risultato positivo al Covid Anche El Shaarawy, appena tornato alla Roma. Il calciatore dovrà rimandare le visite mediche con il club in attesa della negativizzazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021) Lava in. Decisione conseguente alla scoperta di duetra i membri dello. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. Il tutto a poche ore dalla gara di campionato contro lo Spezia all’Olimpico, prevista alle 15. Partita che ha già creato scompiglio per l’esclusione punitiva di Dzeko dai convocati. Non solo. E’ risultato positivo alEl, appena tornato alla. Il calciatore dovrà rimandare le visite mediche con il club in attesa della negativizzazione. L'articolo ilNapolista.

