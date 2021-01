Navalny, migliaia di persone in piazza: proteste e scontri, 2100 fermati (Di sabato 23 gennaio 2021) migliaia di persone stanno protestando in Russia contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexiei Navalny, arrestato e condannato a 30 giorni di carcere al suo rientro in patria. La folla scandisce slogan come “Putin ladro” e “Libertà per i prigionieri politici”. Secondo le forze dell’ordine, che solitamente stimano al ribasso la partecipazione alle proteste antigovernative, i dimostranti a Mosca sarebbero circa 4 mila. Intanto in 66 città sono già oltre 2100 – secondo l’ong Ovd-Info – le persone fermate per essere scese in piazza a dimostrare contro l’arresto del primo oppositore di Vladimir Putin. Centinaia di dimostranti sono stati fermati a San Pietropurgo e altrettanti a Mosca, molti prima ancora dell’inizio della protesta. Si ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021)distanno protestando in Russia contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexiei, arrestato e condannato a 30 giorni di carcere al suo rientro in patria. La folla scandisce slogan come “Putin ladro” e “Libertà per i prigionieri politici”. Secondo le forze dell’ordine, che solitamente stimano al ribasso la partecipazione alleantigovernative, i dimostranti a Mosca sarebbero circa 4 mila. Intanto in 66 città sono già oltre– secondo l’ong Ovd-Info – lefermate per essere scese ina dimostrare contro l’arresto del primo oppositore di Vladimir Putin. Centinaia di dimostranti sono statia San Pietropurgo e altrettanti a Mosca, molti prima ancora dell’inizio della protesta. Si ...

