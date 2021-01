Navalny, le proteste e la (non) logica di Putin (Di sabato 23 gennaio 2021) Migliaia di persone sono scese in strada in Russia per protestare contro il governo accettando l’invito del leader della lotta alla corruzione Alexei Navalny, che aveva chiesto ai concittadini di manifestare contro Vladimir Putin e il suo potere in un video in cui raccontava dettagli su un palazzo sfarzoso che il presidente russo usa come buen ritiro nei pressi di So?i, sul Mar Nero – palazzo che secondo le informazioni diffuse dall’attivista sarebbe frutto di fondi illeciti e sarebbe costato un miliardo di euro. Leggi l’articolo di Formiche.net sul palazzo di Putin con foto, video e analisi politica Chi protesta solidarizza con Navalny sia nei contenuti che per le circostanza che lo coinvolgono: avvelenato in agosto, con una missione fallita di cui sono stati incolpati i servizi segreti dell’Fsb da una serie di prove ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Migliaia di persone sono scese in strada in Russia per protestare contro il governo accettando l’invito del leader della lotta alla corruzione Alexei, che aveva chiesto ai concittadini di manifestare contro Vladimire il suo potere in un video in cui raccontava dettagli su un palazzo sfarzoso che il presidente russo usa come buen ritiro nei pressi di So?i, sul Mar Nero – palazzo che secondo le informazioni diffuse dall’attivista sarebbe frutto di fondi illeciti e sarebbe costato un miliardo di euro. Leggi l’articolo di Formiche.net sul palazzo dicon foto, video e analisi politica Chi protesta solidarizza consia nei contenuti che per le circostanza che lo coinvolgono: avvelenato in agosto, con una missione fallita di cui sono stati incolpati i servizi segreti dell’Fsb da una serie di prove ...

