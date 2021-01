Morte di Antonella, il racconto di quegli ultimi minuti nel bagno di casa (Di sabato 23 gennaio 2021) «Le ho dato io la cintura con cui si è uccisa». Così ha raccontato il padre della piccola Antonella, la bambina morta a Palermo a 10 anni per aver fatto una challenge su TikTok. Angelo S. spiega a La Repubblica cosa è successo poco prima che la piccola morisse, ricordando che le aveva dato lui la cinta dell'asciugamano con cui si è uccisa dopo essersi chiusa in bagno. L'uomo spiega che lui e la madre le avevano regalato il telefono proprio per Natale dopo tante insistenze della bambina che spesso rubava lo smartphone della mamma per scaricate TikTok e fare i video, così si erano arresi e avevano ceduto alle richieste. (Continua..) Antonella era una bambina molto ubbidiente, per questo non si sono mai allarmati troppo: «Non ho mai avuto l'esigenza di controllarla e infatti non le ho mai sequestrato il cellulare per vedere cosa ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 gennaio 2021) «Le ho dato io la cintura con cui si è uccisa». Così ha raccontato il padre della piccola, la bambina morta a Palermo a 10 anni per aver fatto una challenge su TikTok. Angelo S. spiega a La Repubblica cosa è successo poco prima che la piccola morisse, ricordando che le aveva dato lui la cinta dell'asciugamano con cui si è uccisa dopo essersi chiusa in. L'uomo spiega che lui e la madre le avevano regalato il telefono proprio per Natale dopo tante insistenze della bambina che spesso rubava lo smartphone della mamma per scaricate TikTok e fare i video, così si erano arresi e avevano ceduto alle richieste. (Continua..)era una bambina molto ubbidiente, per questo non si sono mai allarmati troppo: «Non ho mai avuto l'esigenza di controllarla e infatti non le ho mai sequestrato il cellulare per vedere cosa ...

