Milik: "A Napoli non giocavo? Sto bene e sono concentrato sul futuro" (Di sabato 23 gennaio 2021) Arkadiusz Milik ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Marsiglia, la sua nuova squadra. sono molto felice di essere qui, ho ricevuto tanti messaggi. Son o contento, è un momento speciale e non vedo l'ora di giocare. Conosco il club, ha uno stadio fantastico, ci sono già stato con la nazionale e col Napoli. sono in una società importante, che ha tanti giocatori forti. La squadra è buona anche se sta attraversando un momento complicato, ma voglio dare il mio contributo. Ho parlato con Villas–Boas e il direttore sportivo, mi hanno voluto fortemente e li ringrazio. Ora voglio conoscere i nuovi compagni. Spero di segnare tanti gol, la Ligue 1 è un campionato difficile. Non giocavo a Napoli? Sto bene, ho giocato in nazionale.

