Il triste primato del Regno Unito | è il primo paese al mondo per tasso di mortalità per Covid

A quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, il Regno Unito è in questo momento il paese con "il tasso di mortalità più elevato" al mondo per Covid-19.

Questi i paesi con il più alto numero di morti ogni 100.000 abitanti, riportati dalla Cnn: Regno Unito: 142,53 Repubblica Ceca: 140,91 Italia: 139,34 Stati Uniti: 125,35 Spagna: 117,80.

Covid: Gran Bretagna prima al mondo per tasso di mortalità, Italia terza

23 gennaio 2021Il Regno Unito ha attualmente il triste primato del più alto tasso di mortalità da coronavirus al mondo per 100mila abitanti. E' quanto rileva la Johns Hopkins Un ...

