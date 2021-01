Il romanzo Matisse

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 24 gennaio 2021) Siamo nel dipinto di un interno. La prospettiva vi è quasi totalmente azzerata. Fiori e arabeschi sono disseminati ovunque. Sembrano combinazioni di note che incessantemente interrompono un ritmo per crearne di nuovi. Due cornici vuote in alto a sinistra anticipano e sovrastano uno specchio grande. Qui, a fianco di un camino, si prolunga uno scorcio arbitrario dal centro della camera dove le tre melanzane in primo piano scompaiono nelle decorazioni della tovaglia di un tavolino. Alle sue spalle il paravento … Continua L'articolo proviene da il manifesto.