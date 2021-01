Covid, il cardinale Sepe ricoverato in ospedale: condizioni discrete (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono giudicate discrete le condizioni del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri nell’ospedale Cotugno di Napoli. Il prelato, nei giorni scorsi, e’ risultato positivo al Covid. “Il cardinale – dice Maurizio Di Mauro, dg dell’azienda dei Colli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive – ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodoldo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato ha consigliato il ricovero”. La notizia del ricovero viene riferita oggi da organi di stampa. Sepe, 77 anni, e’ risultato positivi nei giorni scorsi. Ieri a seguito della positivita’ di un altro tampone aveva gia’ rinviato la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) Sono giudicateledelCrescenzio, arcivescovo uscente di Napoli,dal tardo pomeriggio di ieri nell’Cotugno di Napoli. Il prelato, nei giorni scorsi, e’ risultato positivo al. “Il– dice Maurizio Di Mauro, dg dell’azienda dei Colli da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive – ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodoldo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo, dopo averlo visitato ha consigliato il ricovero”. La notizia del ricovero viene riferita oggi da organi di stampa., 77 anni, e’ risultato positivi nei giorni scorsi. Ieri a seguito della positivita’ di un altro tampone aveva gia’ rinviato la ...

tuttonapoli : Covid, il cardinale Sepe ricoverato al Cotugno: ecco le sue condizioni - teleischia : IL CARDINALE SEPE, POSITIVO AL COVID 19, RICOVERATO AL COTUGNO: LE SUE CONDIZIONI NON PREOCCUPANO - cronista73 : Covid, il cardinale Sepe ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono discrete - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, il cardinale Sepe ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono discrete - Delorenzoanna1 : RT @Adnkronos: Cardinale #Sepe ricoverato per #Covid -