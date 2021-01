Conte scaricato dai poteri forti: in poche ore, la botta. Rating e spread, avvoltoi su Palazzo Chigi (Di sabato 23 gennaio 2021) L'agenzia di Rating americana Moody' s vede nero sull'Italia specie dopo l'ultima crisi di governo targata Italia Viva che ha indebolito non poco l'esecutivo Conte. E ora rischiamo veramente di poter essere vedere declassato il giudizio sul nostro debito e, per il Belpaese, potrebbe avvicinarsi lo spettro del livello «spazzatura». In un report pubblicato ieri, gli analisti newyorkesi di Moody' s (gli stessi che a novembre avevano confermato il nostro Rating a "Baa3") sono stati più che efficaci nel cristallizare la complicata situazione nella quale si trova oggi l'Italia e il governo Conte-bis: «Sebbene la prospettiva di elezioni anticipate sia improbabile» hanno spiegato, «il governo italiano indebolito dalla recente crisi di governo deve far fronte a sfide politiche spaventose, sia nella gestione dell'attuale fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) L'agenzia diamericana Moody' s vede nero sull'Italia specie dopo l'ultima crisi di governo targata Italia Viva che ha indebolito non poco l'esecutivo. E ora rischiamo veramente di poter essere vedere declassato il giudizio sul nostro debito e, per il Belpaese, potrebbe avvicinarsi lo spettro del livello «spazzatura». In un report pubblicato ieri, gli analisti newyorkesi di Moody' s (gli stessi che a novembre avevano confermato il nostroa "Baa3") sono stati più che efficaci nel cristallizare la complicata situazione nella quale si trova oggi l'Italia e il governo-bis: «Sebbene la prospettiva di elezioni anticipate sia improbabile» hanno spiegato, «il governo italiano indebolito dalla recente crisi di governo deve far fronte a sfide politiche spaventose, sia nella gestione dell'attuale fase ...

generacomplotti : RT @Libero_official: Governo più fragile e lentezza sul #RecoveryPlan: #Moody's vede nero sul #rating italiano e lo #spread in rialzo spave… - politicaal2G : RT @Libero_official: Governo più fragile e lentezza sul #RecoveryPlan: #Moody's vede nero sul #rating italiano e lo #spread in rialzo spave… - Libero_official : Governo più fragile e lentezza sul #RecoveryPlan: #Moody's vede nero sul #rating italiano e lo #spread in rialzo sp… - maccsmad : Non con Renzi ma con i renziani. Ma si, Giachetti Ministro della Giustizia Bellanova al MEF, Boschi agli Esteri e R… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte scaricato Anche la von der Leyen si prepara a scaricare Conte? InsideOver Crisi di governo: a Conte resta l’ultima mossa, le elezioni

Il M5s sta messo molto peggio. Soltanto se Conte facesse un proprio partito accreditato dai sondaggi di almeno il 10-12 per cento potrebbe accogliere i transfughi di oggi (lo farebbe massacrando il Pd ...

Muoviamo una per volta le pedine sulla scacchiera. Conte deve trovare una quindicina

Muoviamo una per volta le pedine sulla scacchiera. Conte deve trovare una quindicina di senatori per poter far passare nelle commissioni la linea del governo. Le commissioni sono il ...

Il M5s sta messo molto peggio. Soltanto se Conte facesse un proprio partito accreditato dai sondaggi di almeno il 10-12 per cento potrebbe accogliere i transfughi di oggi (lo farebbe massacrando il Pd ...Muoviamo una per volta le pedine sulla scacchiera. Conte deve trovare una quindicina di senatori per poter far passare nelle commissioni la linea del governo. Le commissioni sono il ...