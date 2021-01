Ciccioli | ' Abbiamo luoghi bellissimi ma non valgono nulla senza l' ambasciatore'

Ultime Notizie dalla rete : Ciccioli Abbiamo

Corriere Adriatico

Dall’ex rettore a un politico di lungo corso, fino a un manager della sanità: al capezzale del capoluogo che cerca di ritrovare la propria identità dopo la sconfitta nella ...È arrivato il grande giorno del ritorno in campo per le squadre di serie B maschile. Sarà derby umbro per la Job Italia Città di Castello che attende domani al Pala-Ioan (ore 18) di potersi misurare c ...