Casini? Prima salva Conte in aula poi lo manda a casa. Indiscreto "governissimo", voci dalle sacre stanze (Di sabato 23 gennaio 2021) L'ombra di Pierferdinando Casini e la "voglia di governissimo". Analizzando i vari movimenti più o meno alla luce del sole nei Palazzi e nelle sacre stanze della politica romana, non è sfuggita un'uscita del senatore bolognese, eletto con il Pd e poi confluito nel Gruppo Misto, che un po' a sorpresa ha votato la fiducia al governo di Giuseppe Conte contribuendo a salvarlo ma che ora sarebbe al lavoro per superare la parentesi dell'avvocato. La rubrica Segretissimo del Tempo, diretto da Franco Bechis, parla di "voglia crescente" di un governo tutti dentro, con formula ancora da definire. Lo sognano a destra Giovanni Toti, Mara Carfagna, Renato Brunetta, "ma in realtà tra Lega e Forza Italia, sono in molti a non voler andare al voto". E se Marcello Sorgi svela il piano di ...

