Bonus smart working per le utenze e diritto alla disconnessione: ecco alcune novità (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Bonus smart working è una delle soluzioni che il governo sta pensando per aiutare i lavoratori che a causa della pandemia si trovano nella condizione del lavoro agile. Vuol dire svolgere una professione a casa con tutte le conseguenze che comporta, ad esempio l’aumento dei costi delle bollette come luce e telefono (con Internet connesso) ma anche del gas. Stando più a casa infatti non si usufruisce della mensa oppure del riscaldamento in ufficio. Per le famiglie con possibilità economiche ridotte vuol dire un salasso perché è un costo diretto o indiretto che grava sullo stipendio. Mentre si pensa a delle soluzioni contrattuali migliori per prevedere anche questa riflessione (alcune leggi ci sono e arrivano dal telelavoro che già esiste), potrebbe arrivare prima un aiuto economico, lo racconta SOS Tariffe. ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilè una delle soluzioni che il governo sta pensando per aiutare i lavoratori che a causa della pandemia si trovano nella condizione del lavoro agile. Vuol dire svolgere una professione a casa con tutte le conseguenze che comporta, ad esempio l’aumento dei costi delle bollette come luce e telefono (con Internet connesso) ma anche del gas. Stando più a casa infatti non si usufruisce della mensa oppure del riscaldamento in ufficio. Per le famiglie con possibilità economiche ridotte vuol dire un salasso perché è un costo diretto o indiretto che grava sullo stipendio. Mentre si pensa a delle soluzioni contrattuali migliori per prevedere anche questa riflessione (leggi ci sono e arrivano dal telelavoro che già esiste), potrebbe arrivare prima un aiuto economico, lo racconta SOS Tariffe. ...

QuotidianPost : Bonus smart working per le utenze e diritto alla disconnessione: ecco alcune novità - _yelle_ : @chiarishka @thepalecountess sul bonus non sono d’accordo, perché per le bollette in più non hai i pranzi fuori, la… - chiarishka : @thepalecountess Pensa che invece io ho sempre pensato che servisse un bonus Smart working perché è ovvio che consu… - Lukas08318189 : Bonus smart working per internet, luce e gas: a quanto dovrebbe ammontare - infoitinterno : In arrivo bonus per chi lavora in smart working -