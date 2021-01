Alfonso Signorini, colpaccio al GF Vip. Chi entra nella casa: “Lo volevano tutti” (Di sabato 23 gennaio 2021) Lunedì 25 gennaio dalle 21,30 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, dalla storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ai litigi all’interno della casa e ai momenti di sconforto arrivati dopo la notizia del prolungamento del reality show. Il clou avverrà poi con l’eliminazione: in nomination ci sono Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Per una di loro il Grande Fratello Vip si concluderà. Un televoto molto importante, dato che si decideranno le sorti dei concorrenti che da oltre quattro mesi sono reclusi all’interno della casa di Cinecittà e che, ormai, non vedono l’ora di uscire per tornare alla loro vita quotidiana e riabbracciare i propri affetti.



Il pubblico avrà ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Lunedì 25 gennaio dalle 21,30 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della diretta condotta da, dalla storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ai litigi all’interno dellae ai momenti di sconforto arrivati dopo la notizia del prolungamento del reality show. Il clou avverrà poi con l’eliminazione: in nomination ci sono Carlotta Dell’Isola, Dayane Mello, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Per una di loro il Grande Fratello Vip si concluderà. Un televoto molto importante, dato che si decideranno le sorti dei concorrenti che da oltre quattro mesi sono reclusi all’interno delladi Cinecittà e che, ormai, non vedono l’ora di uscire per tornare alla loro vita quotidiana e riabbracciare i propri affetti.Il pubblico avrà ...

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - trash_italiano : 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP… - StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - trashtvstellare : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa il colpaccio: ospite Walter Zenga? #GFVIP #GrandeFratelloVip #AndreaZenga… - trashtvstellare : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa il colpaccio: ospite Walter Zenga? #gfvip #tzvip -