Tiro a segno e tiro a volo vanno verso la conferma nel programma dei Giochi Europei 2023

In questo momento certamente non facile per gli shooting sports, arriva una buona notizia in vista del futuro: tiro a segno e tiro a volo vanno – infatti – verso la conferma nel programma dei Giochi Europei 2023, che si dovrebbero tenere in Polonia (condizionale ormai d'obbligo), dal 21 giugno al 2 luglio. Il Comitato Organizzatore dell'evento e l'ESC (European Shooting Confederation) sono infatti vicinissimi all'accordo per l'inserimento delle due discipline all'interno dell'agenda relativa all'evento multisport continentale, di cui hanno già fatto parte nel 2015 a Baku e nel 2019 a Minsk.

