Salto con gli sci | Lahti 2021 | qualificazione cancellata per maltempo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella giornata odierna, in quel di, avrebbero dovuto svolgersi le qualificazioni dicon gli sci maschili, valevoli per la Coppa del Mondo. Il programma, però, è stato cancellato dalla direzione di gara per via delle avverse condizioni metereologiche che non avrebbero permesso il regolare svolgimento della competizione. Domani, dunque, si terranno i salti di allenamento (14:30) prima della gara a squadre, prevista per le 16:15, mentre laodierna verrà spostata a domenica (14:30), quando sarà di scena la gara individuale attualmente programmata per le 16:00. SportFace.