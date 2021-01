Ritardi anche da AstraZeneca: inferiori le prime consegne all’Ue per un problema tecnico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le dosi del vaccino sviluppato da AstraZeneca con l’Università di Oxford che saranno consegnate all’Unione europea, dopo l’approvazione attesa per la prossima settimana, saranno all’inizio inferiori ai volumi previsti, a causa di un problema tecnico nella produzione. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica, riporta il Guardian. «I volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea», ha detto un portavoce dell’azienda in una dichiarazione scritta, senza fornire dettagli. «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all’Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione», ha aggiunto. L’azienda non ha chiarito a quanto ammonteranno le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Le dosi del vaccino sviluppato dacon l’Università di Oxford che saranno consegnate all’Unione europea, dopo l’approvazione attesa per la prossima settimana, saranno all’inizioai volumi previsti, a causa di unnella produzione. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica, riporta il Guardian. «I volumi iniziali sarannoa quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di produzione all’interno della nostra catena di fornitura europea», ha detto un portavoce dell’azienda in una dichiarazione scritta, senza fornire dettagli. «Forniremo decine di milioni di dosi a febbraio e marzo all’Unione europea, mentre continuiamo ad aumentare i volumi di produzione», ha aggiunto. L’azienda non ha chiarito a quanto ammonteranno le ...

