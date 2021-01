Rimosse nel centro storico due statue legate alla schiavitù coloniale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Regno Unito mette in discussione il suo passato coloniale e intende sostituire i monumenti commemorativi con altre opere d’arte. Londres. 2 statues retirées, ayant trait à l’esclavage. Celle de l”ancien Maire de Londres, William Beckford (1709-1770), qui possédait des esclaves africains…etc.https://t.co/HHNxItj1Mb — Vincent Rémi (@VincentRmi1) January 22, 2021 Questo venerdì, 22 gennaio, Londra ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Regno Unito mette in discussione il suo passatoe intende sostituire i monumenti commemorativi con altre opere d’arte. Londres. 2s retirées, ayant trait à l’esclavage. Celle de l”ancien Maire de Londres, William Beckford (1709-1770), qui possédait des esclaves africains…etc.https://t.co/HHNxItj1Mb — Vincent Rémi (@VincentRmi1) January 22, 2021 Questo venerdì, 22 gennaio, Londra ha L'articolo proviene da YesLife.it.

Antigon25386936 : Le realtà scomode nei paesi seri vengono affrontate, nel nostro rimosse. - fabiocastelli_ : Manco il tempo di mettere piede dentro la Casa Bianca ed ecco che #Biden schiera subito le truppe in #Siria. Ricord… - annaBusca : RT @mbmarino: Ci hanno giocato solo per 40 minuti e poi le autorità le hanno rimosse, ma quelle altalene che evidenziano che le azioni che… - chiara_robbie : #rosmello Io in tutto questo sto vedendo solo dayane e rosalinda nel silenzio più totale e rosy appunto che la fiss… - mbmarino : Ci hanno giocato solo per 40 minuti e poi le autorità le hanno rimosse, ma quelle altalene che evidenziano che le a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimosse nel Clean Sea Life, in 4 anni rimosse 112 ton di rifiuti marini - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Google Chrome 88: l’update migliora la dark mode e rimuove Ftp e Flash

Era atteso e finalmente è arrivato: la nuova release 88 di Chrome mette finalmente in ordine alcuni aspetti del browser di Google che si sono affastellati nel corso degli aggiornamenti precedenti. Da ...

LG UltraFine 4K: il monitor sparisce dagli App Store europei

Apple ha cominciato a rimuovere ogni traccia del monitor LG UltraFine 4K dagli App Store di tutta Europa. Il cambiamento è avvenuto negli scorsi giorni ed è stato rilevato dai colleghi di MacRumors, i ...

Era atteso e finalmente è arrivato: la nuova release 88 di Chrome mette finalmente in ordine alcuni aspetti del browser di Google che si sono affastellati nel corso degli aggiornamenti precedenti. Da ...Apple ha cominciato a rimuovere ogni traccia del monitor LG UltraFine 4K dagli App Store di tutta Europa. Il cambiamento è avvenuto negli scorsi giorni ed è stato rilevato dai colleghi di MacRumors, i ...