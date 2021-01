La vita in diretta: Matano chiude il collegamento al ristoratore no mask – VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata de “La vita in diretta” dopo una breve discussione Alberto Matano è stato costretto a tagliare il collegamento al ristoratore no mask. (screenshot VIDEO)I protocolli di sicurezza prima di tutto. Nel corso della puntata de “La vita in diretta” di ieri, venerdì 22 gennaio, il conduttore e giornalista Alberto Matano è stato messo a dura prova dall’ospite in collegamento, un ristoratore che aveva deciso di aprire il suo locale contravvenendo alle regole imposte dal governo. Quando il conduttore del noto programma in onda su Rai Uno si è accorto che l’ospite si rifiutava di indossare la mascherina, non è caduto nella provocazione e dopo una breve discussione ha ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante l’ultima puntata de “Lain” dopo una breve discussione Albertoè stato costretto a tagliare ilalno. (screenshot)I protocolli di sicurezza prima di tutto. Nel corso della puntata de “Lain” di ieri, venerdì 22 gennaio, il conduttore e giornalista Albertoè stato messo a dura prova dall’ospite in, unche aveva deciso di aprire il suo locale contravvenendo alle regole imposte dal governo. Quando il conduttore del noto programma in onda su Rai Uno si è accorto che l’ospite si rifiutava di indossare la mascherina, non è caduto nella provocazione e dopo una breve discussione ha ...

