La Lazio ritrova il capitano: Lulic in campo dopo quasi un anno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella vittoria della Lazio sul Parma che permette di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia uno dei volti più sorridenti è quello di Senad Lulic, che è tornato in campo dopo quasi un anno, il laterale bosniaco sembra essersi messo finalmente alle spalle i lunghissimi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per tanti mesi nell’arco di due stagioni, e a Rai Sport racconta la sua felicità per il ritorno in campo con la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole: “Tornare in campo è un’emozione molto speciale, un po’ strano anche. Per me è stata la prima volta in questo periodo che stiamo vivendo del COVID, quindi è stato strano con questa atmosfera. Ma speriamo di raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Sono veramente ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella vittoria dellasul Parma che permette di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia uno dei volti più sorridenti è quello di Senad, che è tornato inun, il laterale bosniaco sembra essersi messo finalmente alle spalle i lunghissimi problemi fisici che lo htenuto fuori per tanti mesi nell’arco di due stagioni, e a Rai Sport racconta la sua felicità per il ritorno incon la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole: “Tornare inè un’emozione molto speciale, un po’ strano anche. Per me è stata la prima volta in questo periodo che stiamo vivendo del COVID, quindi è stato strano con questa atmosfera. Ma speriamo di raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Sono veramente ...

