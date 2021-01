Iss: l’indice Rt scende a 0,97 dopo 5 settimane di crescita. Fase delicata, mantenere le misure (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si osserva una «diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA». Le Regioni a rischio Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si osserva una «diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA». Le Regioni a rischio

