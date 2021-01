Insigne – Talento innegabile in campionato e flop in Supercoppa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rendimento altalenante per il capitano del Napoli, Insigne. In campionato Talento innegabile, ma in Supercoppa flop contro i bianconeri. La Gazzetta dello Sport valuta il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rendimento altalenante per il capitano del Napoli,. In, ma incontro i bianconeri. La Gazzetta dello Sport valuta il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NapoliVertical : @franonesiste Ma per favore Insigne quando sbaglia scoprono che non sa fare gol, ma poi subito partono con:'è il g… - antonio_race : @1926_cri Sbaglia chi sta criticando Insigne x il rigore sbagliato. Però non esageriamo in entrambi i casi, cioè ri… - Massi1926 : 'I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli...' Ricordate sempre che a qs talento qui gli dovete fare s… - vincenzoferran8 : Tutti professori, e nessun talento di calcio non ha capito che bakayoko Non sa stare in campo, in panca rideva men… - FraCast86 : @johnnybambin @TutelaMagliaNA A Napoli un vero capitano dopo Maradona non c’è mai stato! Ibra al Milan e capitano i… -