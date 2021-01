Il non detto: Pfizer taglia del 20% i vaccini dopo che EMA stabilisce che da 5 fiale si ottengono 6 dosi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il chiarimento che la casa farmaceutica Pfizer ha fatto qualche giorno fa – dopo che, per quanto riguarda le dosi vaccino, è stato chiarito che da 5 fiale possono essere ricavate 6 iniezioni – doveva essere propedeutico a farci capire quello che stava succedendo nel piano vaccinale italiano. Nonostante le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri. Infatti, la casa farmaceutica ha ricordato che – dopo che EMA (l’agenzia europea del farmaco) ha stabilito che da 5 fiale, con l’opportuna diluizione, si possono ricavare 6 dosi di vaccino – in ogni caso quella dose in più non rappresenta un “gentile omaggio”. LEGGI ANCHE > Cosa ha detto il Norwegian Institute of Public Health sui «23 morti dopo il vaccino» dosi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il chiarimento che la casa farmaceuticaha fatto qualche giorno fa –che, per quanto riguarda levaccino, è stato chiarito che da 5possono essere ricavate 6 iniezioni – doveva essere propedeutico a farci capire quello che stava succedendo nel piano vaccinale italiano. Nonostante le parole del commissario straordinario Domenico Arcuri. Infatti, la casa farmaceutica ha ricordato che –che EMA (l’agenzia europea del farmaco) ha stabilito che da 5, con l’opportuna diluizione, si possono ricavare 6di vaccino – in ogni caso quella dose in più non rappresenta un “gentile omaggio”. LEGGI ANCHE > Cosa hail Norwegian Institute of Public Health sui «23 mortiil vaccino»...

Ultime Notizie dalla rete : non detto Nicola Gratteri: "Macché giustizia a orologeria, Cesa ha detto no a Conte in tv" L'HuffPost Weah: “Il Milan non mi sorprende, ma per lo Scudetto dico Juve”

Weah ha però svelato le simpatie per una rivale storica: “Per lo scudetto dico Juventus, per due motivi. Da bambino tifavo Juventus e poi vince da 9 anni. Quando ero piccolo no ...

Le finali di Coppa Davis 2021 si giocheranno a Torino?

La scelta più logica è il Pala Alpitour, che già ospiterà le ATP Finals. Un sondaggio 'ufficioso' per le date di fine novembre: Torino può fare bis. Vienna o Londra?

