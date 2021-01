Governo | Grimani Iv | ' compatti con Renzi su riapertura | aspettiamo risposta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamocona lavorare per costruire la possibilità di una. Vediamo se ci sarà una. Io mi auguro arrivi entro le prossime ore. Bisogna fare in fretta". Leonardo, senatore di Italia Viva, ha firmato "con convinzione" -dice all'Adnkronos- il documento sottoscritto da tutti i parlamentari di Iv dopo la riunione dei gruppi finita ieri a notte fonda. "Fare in fretta", dice il senatore. Mercoledì ci sarà il voto su Bonafede e "vanno trovare prima le condizioni per rilanciare un accordo altrimenti saranno problemi". Ma lei voterà contro la relazione di Bonafede?lo ha già annunciato...: "Vanno fatte valutazioni di contenuto ma anche politiche perchè non possiamo scordare che eravamo al...