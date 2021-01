Giulia Salemi si dichiara | “Ho voglia di baciarti | faccio certi pensieri ”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una confessione davvero spiazzante quella cheha palesato a Stefania Orlando durante una tranquilla conversazione nel giardino della Casa del GF Vip. Da qualche settimana l’influencer si è legata molto a Pierpaolo Petrelli con cui ha dato inizio ad un rapporto che pare proseguire in vista della costruzione di un legame più solido. La relazione con il modello, tuttavia, sembra non essere da intralcio a una certa attrazione fisica per la compagna di avventura a cui hato le sue piccanti fantasie. (Continua..) “Ogni tantodeistrani su di te”, ha esorditoridendo durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Imbarazzata la reazione della showgirl che, chiedendole di precisare la sua affermazione, si è ...