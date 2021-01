Focolaio nel Salernitano | 35 positivi in una Rsa | struttura in quarantena

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) C’è un nuovodi Coronavirus in Campania. In una Usa di Albanella, in provincia di Salerno, sono risultatiben 26 ospiti su 33 complessivi, più 9 operatori sanitari. Un totale di 35 casiche ha fatto scattare l’allarme. Come da protocollo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.