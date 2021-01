Covid, l’Europa verso la stretta sui viaggi non essenziali (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid-19 e le varianti del virus finora individuate continuano a preoccupare l’Europa, proiettata verso l’ipotesi di una stretta sui viaggi non essenziali e di nuove misure di monitoraggio per gli arrivi da aree definite ad alto rischio. È quanto emerge dal vertice dei leader europei sulla gestione dell’emergenza Coronavirus tenutosi in videoconferenza su convocazione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ue, frontiere aperte ma “restrizioni sui viaggi non essenziali” Il Coronavirus e le sue varianti preoccupano il mondo, e l’Unione europea valuta lo scenario di una stretta sui viaggi ritenuti non essenziali e sugli arrivi da aree a rischio. È una delle principali note ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il-19 e le varianti del virus finora individuate continuano a preoccupare, proiettatal’ipotesi di unasuinone di nuove misure di monitoraggio per gli arrivi da aree definite ad alto rischio. È quanto emerge dal vertice dei leader europei sulla gestione dell’emergenza Coronavirus tenutosi in videoconferenza su convocazione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Ue, frontiere aperte ma “restrizioni suinon” Il Coronavirus e le sue varianti preoccupano il mondo, e l’Unione europea valuta lo scenario di unasuiritenuti none sugli arrivi da aree a rischio. È una delle principali note ...

cappelIaiomatto : #Ue, test e quarantena per arrivi da aree ad alto rischio. Le frontiere dell'Unione europea restano aperte, con una… - geekeconomist : RT @marcobreso: Su @LaStampa l’inquietante allarme e le raccomandazioni dell’Ecdc, lo stop ai viaggi non essenziali nell’UE e i ritardi nel… - FerroNano : RT @utini19: L'Europa ci guarda e vede Renzi che ormai non sa più chi deve tradire e vede i Salvinmeloni che fregandosene del rischio Covid… - Michele2125 : RT @utini19: L'Europa ci guarda e vede Renzi che ormai non sa più chi deve tradire e vede i Salvinmeloni che fregandosene del rischio Covid… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Tutti in allerta tranne in Italia #vatuttobenebenissimo Allarme varianti del Covid. L’Europa avverte i governi: “Servo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Europa LumiraDx riceve l'autorizzazione per il test antigenico SARS-CoV-2 in Giappone e Brasile; l'Italia raccomanda l'espansione del test antigenico basato su microfluidica Fortune Italia