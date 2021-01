Covid: 13.633 nuovi casi e 472 morti, il tasso di positività è al 5,1% (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.078 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono 264.728, 3mila meno in meno rispetto a ieri, con il tasso di positività che però scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Trend in (lenta) discesa confermato dunque, soprattutto se si considera che venerdì scorso, termine di paragone più attendibile, i casi erano oltre 16.100. I decessi sono 472 (ieri 521), per un totale di 84.674 vittime. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -43), con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.390, mentre i ricoveri ordinari calano di 354 unità (ieri -424), 21.691 in tutto. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.969), seguita da Sicilia (+1.355), ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Sono 13.633 icasi diin Italia nelle 24 ore, in lieve calo rispetto ai 14.078 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi sono 264.728, 3mila meno in meno rispetto a ieri, con ildi positività che però scende leggermente da 5,3% a 5,1%. Trend in (lenta) discesa confermato dunque, soprattutto se si considera che venerdì scorso, termine di paragone più attendibile, i casi erano oltre 16.100. I decessi sono 472 (ieri 521), per un totale di 84.674 vittime. Prosegue anche la riduzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 28 in meno (ieri -43), con 144 ingressi del giorno, e scendono a 2.390, mentre i ricoveri ordinari calano di 354 unità (ieri -424), 21.691 in tutto. La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.969), seguita da Sicilia (+1.355), ...

