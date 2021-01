Cosa rischiano i gasdotti Nord Stream 2 e Eastmed Lo spiega Nicolazzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Che succede ai2 e? Sul primo pende la spada di Damocle del caso Navalny, su cui si è espresso ieri anche il Parlamento europeo; sul secondo i dati riguardanti il caso di consumo del gas. Secondo Massimo, manager con alle spalle una solida esperienza nel settore degli idrocarburi, (Eni e Lukoil), il nodo non è nelle nuove infrastrutture quanto nei venditori. La Commissione europea prevede un calo del 20-25% del consumo di gas naturale in Europa già entro il 2030: quanto influisce, in prospettiva, sul2 e sull’? Insieme al declino, dalle prospettive che abbiamo sottomano non siamo orientati verso un forte aumento dei consumi. Ci potrebbe essere spazio per produzione e consumo da un punto di ...