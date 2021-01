Button | l’ex Campione di Formula 1 diventa consulente Williams

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Jensonda questa stagione 2020-2021 cambia vita.di1 ricoprirà il posto diSenior del team. L’allievo si è poi diplomato e ora può sedersi sulla cattedra per impartire quello che ha imparato un tempo. La sua esperienza, la sua grinta e tenacia servirà ai piloti per dare le giuste motivazioni prima e dopo le gare del campionato Mondiale di1.: riuscirà ad aiutare a risollevare il teamè stato chiamato dai nuovi proprietari del fondo d’investimento USA Dorilton. Nella passata stagione la squadra era in profonda crisi e nella scorsa estate è fuoriuscita la famiglia che l’aveva fondata e poi diretta per quarantaquattro ...