Bollette luce e gas: maxi multa a Eni, Enel e Sel. Il caso (Di venerdì 22 gennaio 2021) La notizia è fresca e di un certo rilievo: infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato diversi fornitori di gas e luce per una cifra totale pari a 12,5 milioni di euro. Più nel dettaglio, le multe corrispondono a 5 milioni per Eni gas e luce, 4 milioni per Enel Energia e 3,5 milioni per Sen – Servizio elettrico nazionale. Segui Termometro Politico su Google News Il perchè del pesante provvedimento, in materia di Bollette luce e gas, va rintracciato nel rigetto, da parte delle società appena citate, delle istanze di prescrizione presentate dai privati consumatori, per i mancati pagamenti a causa della fatturazione tardiva dei consumi luce e gas. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla risoluzione del contratto, come ...

