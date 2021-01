Benevento-Torino | Zaza | “Pareggio importantissimo per muovere la classifica Gol e voci di mercato? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Al termine della sfida del "Vigorito", tra, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A e terminata con il risultato di 2-2, il grande protagonista della gara, Simone, si mostra raggiante ai microfoni di "Sky Sport", per la doppietta messa a segno. Unche regala un punto preziosissimo alla squadra granata. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante lucano, che allontana anche ledi."Quanto vale questo? Tantissimo. Non era assolutamente semplice rimontare due reti in casa di una squadra che rappresenta la rivelazione di questo girone d'andata e che, per buona parte della stagione, ha subito pochi gol. Siamo contenti perché era fondamentalela, ora dobbiamo ...