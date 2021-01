Benevento-Torino | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiude il girone di andata e per ilc'è ildel nuovo allenatore Davide Nicola. Alle 20.45 squadre in campo e questi i 22 scelti dai due tecnici:– Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Tello, Caprari; Lapadula.– Sirigu; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti ITA Sport Press.

Ecco gli schieramenti ufficiali di Benevento-Torino, match ...