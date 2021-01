Vincenzo De Luca non ci sta: “Vaccini dimezzati per la Campania, gravissimo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura di Vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile”. Così Vincenzo De Luca, governatore della Campania, attacca duramente il Governo e le scelte del commissario straordinario Domenico Arcuri per quanto sta succedendo negli ultimi giorni con le forniture dei Vaccini: “Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equità e oggettività assoluta, a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura diprevista per lail giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile”. CosìDe, governatore della, attacca duramente il Governo e le scelte del commissario straordinario Domenico Arcuri per quanto sta succedendo negli ultimi giorni con le forniture dei: “Invito il commissario Arcuri a procedere sulla base di una linea di equità e oggettività assoluta, a tutela dei nostri concittadini e nel rispetto di uno ...

