Via Monte Santo | in scooter rapinano Rolex a un passante ma lui li fa cadere

Milano, 21 gennaio 2021 - Hanno rapinato un orologio di valore a un passante, minacciandolo con una pistola, ma lui inseguendoli li ha poi fatti cadere entrambi dallo scooter sul quale erano arrivati.

