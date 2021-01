Verso Entella-Pisa | le parole di Vivarini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Vincenzoha parlato ai microfoni prima della garache si disputerà sul sintetico di Chiavari venerdì 22 gennaio alle ore 21. Il tecnico si è soffermato su varie questioni, tra cui la salute della sua squadra e il valore dell’avversario, il. Di seguito riportiamo ledel tecnico dei liguri.: probabili formazioni e dove vederla in tv Cosa ha dettoalla vigilia di? “Contro ildobbiamo tirare una grande prestazione, dobbiamo essere convinti sulle cose da fare in campo. Bisogna cercare di dare il meglio di noi stessi perchè adesso cominciamo ad entrare nel vivo del campionato. Quindi di conseguenza dobbiamo essere bravi. Come ...