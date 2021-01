Ultime Notizie Roma del 21-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio Lorenzo Cesa si dimette da segretario dell’ UDC dopo essere stato colpito da un avviso di garanzia per associazione a delinquere nella Maxi operazione anti Ndrangheta della procura di Catanzaro solidarietà dai tre senatori dici che si dicono scossi per la notizia nell’operazione è stata perquisita la casa di Cesa che si dichiara estraneo ai fatti arrestato anche l’assessore al bilancio della Calabria Franco Talarico in carcere 3 persone e 35 domiciliari sequestrati beni per 100 milioni di euro mentre il giro d’affari illeciti supererebbe i 300 milioni di euro il ministro dell’economia Gualtieri vicepresidente della commissione europea dombrovskis e al commissario all’economia Gentiloni per dire che la richiesta di un nuovo scostamento da 32 miliardi e serve per un nuovo ...