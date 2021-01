Speady Make Up | il trucco veloce modulato sul colore degli occhi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sempre di fretta, sempre di corsa, quello di cui hanno bisogno le donne oggi è unoUp, un, semplice da realizzare ea seconda deldell’iride. Il segreto è quello di partire da una base curata, un pelle luminosa: nascondeteaie e borse con il correttore e l’illuminante e poi mettete mano ai pennelli. In pochi minuti, sarete splendide. Certo esiste un maquillage considerato “universale”, calzante per qualsiasi tonalità di, giocato su nuance neutre, calde e adatte davvero a tutte. Vi basterà concludere con un gloss per il giorno o con un rossetto intenso per la sera: ecco a voi un passe-par-tout per qualsiasi occasione. Ma, se volete consigli ad hoc per valorizzare le vostre caratteristiche personali, ...