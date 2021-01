Serie A, oggi assemblea per confermare Dal Pino come presidente (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Dal Pino è destinato a restare a capo della Serie A mentre ci sono più dubbi intorno al consiglio d’amministrazione della nuova media company Nella giornata di oggi è prevista un’assemblea della Lega Calcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company. La rielezione di Paolo Dal Pino a presidente di Lega sembra scontata mentre la decisione sulla media company alimenta maggiori curiosità, in particolare dopo le indiscrezioni relative ad una possibile nomina di Andrea Agnelli come presidente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paolo Dalè destinato a restare a capo dellaA mentre ci sono più dubbi intorno al consiglio d’amministrazione della nuova media company Nella giornata diè prevista un’della Lega Calcio per rinnovare le cariche ma soprattutto per scegliere i sei rappresentanti del consiglio d’amministrazione della media company. La rielezione di Paolo Daldi Lega sembra scontata mentre la decisione sulla media company alimenta maggiori curiosità, in particolare dopo le indiscrezioni relative ad una possibile nomina di Andrea Agnelli. Leggi su Calcionews24.com

acmilan : #OnThisDay in 1985: Paolo Maldini’s first of 648 Serie A games, all in ??? L’inizio di una storia indimenticabile:… - FIGCfemminile : ??? Ci siamo! Oggi debutta su @TIM_vision ????????????, la docu-serie prodotta da #TIMVision e #Freeda dedicata al calcio… - RuggDani : RT @antonel47502251: 'L'ONESTÀ ' Non sarà lo stile di tutti, ma rimane il vestito più bello da indossare in ogni Circostanza. Buongiorno a… - antonel47502251 : 'L'ONESTÀ ' Non sarà lo stile di tutti, ma rimane il vestito più bello da indossare in ogni Circostanza. Buongiorn… - simone_lt : @deliux9 @letmecatenaccio Credo si riferisca all’intera stagione. Il dato in sé è ovviamente incoraggiante, però bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A, le partite di oggi live. Formazioni, risultati, classifica, dirette QUOTIDIANO.NET Lazio, oggi Fiorini avrebbe compiuto 63 anni: eterno il suo gol al Vicenza

Quella rete infatti salvò di fatto la Lazio dalla Serie C nella famosa stagione dei -9, portando la squadra agli spareggi contro il Napoli. Oggi Fiorini avrebbe compiuto 63 anni ma quella rete lo ha ...

Serie A, oggi assemblea per confermare Dal Pino come presidente

Paolo Dal Pino è destinato a restare a capo della Serie A mentre ci sono più dubbi intorno al consiglio d'amministrazione della nuova media company ...

Quella rete infatti salvò di fatto la Lazio dalla Serie C nella famosa stagione dei -9, portando la squadra agli spareggi contro il Napoli. Oggi Fiorini avrebbe compiuto 63 anni ma quella rete lo ha ...Paolo Dal Pino è destinato a restare a capo della Serie A mentre ci sono più dubbi intorno al consiglio d'amministrazione della nuova media company ...